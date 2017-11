Koning Willem-Alexander heeft donderdagochtend de viering van het vijftigjarig jubileum van Rutgers bijgewoond. De feestelijkheden vonden plaats in de Nicolaikerk in Utrecht.

Tijdens de bijeenkomst werd ingegaan op wat Nederland en Rutgers de afgelopen vijftig jaar hebben bereikt in binnen- en buitenland. Willem-Alexander woonde onder meer een discussie bij waarin verschillende generaties met elkaar spraken over de vraag wat opgroeiende jongeren in Nederland nodig hebben. Ook ontmoette hij nationale en internationale betrokkenen uit de wereld van seksuele gezondheid en rechten.

Rutgers zet zich in voor goede seksuele vorming van jongeren, verbeterde toegang tot anticonceptie en veilige abortus en preventie van seksueel geweld.