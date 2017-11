GRONINGEN – Koningin Máxima heeft dinsdag een drukke dag. Ze is eerst in Groningen voor de regionale start van het project Méér Muziek in de Klas Lokaal en ze gaat op de terugweg langs Heerenveen voor een regionale bijeenkomst van nlgroeit in ijsstadion Thialf.

Máxima is erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas en gaat in die hoedanigheid naar Groningen. Daar tekenen negen partijen een convenant om het muziekonderwijs structureel te verankeren in het primair onderwijs in de stad.

In Heerenveen wacht de koningin, als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering, een bijeenkomst met ondernemers uit Groningen, Friesland en Drenthe. Doel is startende en gevestigde ondernemers te inspireren en te helpen bij het verbeteren van hun ondernemersvaardigheden.