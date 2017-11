Lelystad en koning Willem-Alexander kunnen elkaar woensdagmiddag op een feestelijke bijeenkomst in het stadhuis van de poldergemeente feliciteren. Gemeente en staatshoofd zijn dit jaar vijftig jaar geworden.

De koning wacht bij aankomst bij het stadhuis een vorstelijk welkom van de jeugd van alle negentien basisscholen van de gemeente. Lelystad telt tegenwoordig 77.000 inwoners, minder dan de 100.000 waarvoor de stad in het midden van de jaren zestig werd bedacht. Dat komt mede doordat de polderstad al snel werd overvleugeld door het dichterbij Amsterdam gelegen Almere.

Burgemeester Ina Adema zal de koning kunnen vertellen dat de geschiedenis van Lelystad, die begon met de drooglegging van Oostelijk Flevoland in de voormalige Zuiderzee, er een is geweest van vallen en opstaan. Vooral de laatste jaren gaat het weer beter dankzij de herstructurering van oude wijken en het opknappen van de kuststrook en het stadscentrum.

Willem-Alexander hoort ook meer over de stad in gesprekken met pioniers, onder wie het eerste echtpaar dat er in 1968 trouwde en de eerste baby die er in oktober 1967 werd geboren. Aan het einde van de bijeenkomst onthult de koning een kunstwerk.