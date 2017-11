Prins Harry heeft hiv-thuistesten uitgedeeld in Londen. De jongste zoon van Prins Charles was bij een pop-up testcentrum in de wijk Hackney om het startschot te geven voor de Britse nationale week waarin aandacht wordt gevraagd voor het testen op hiv.

De shop maakt onderdeel uit van de Terrence Higgins Trust, een welzijnsorganisatie die te vergelijken is met de Nederlandse Rutgers Stichting. Het testcentrum wordt volledig gerund door vrijwilligers. De prins sprak met enkele van hen en liet zich verder informeren over hoe de thuistesten werken.

Harry heeft zich al eerder opgeworpen als pleitbezorger voor het testen op hiv. Eerder deed hij zelf zo’n test, samen met zangeres Rihanna.