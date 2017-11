Koningin Máxima heeft donderdag in Singapore een toespraak gehouden op het Singapore Fintech Festival. Dat deed ze als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. In deze functie geeft de koningin adviezen over toegang tot financiële diensten. Daarnaast zet ze zich wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken.

In haar toespraak ging Máxima in op technologische innovaties die de toegang tot een bank- of spaarrekening, verzekeringen, leningen of pensioenen voor mensen in ontwikkelingslanden makkelijker kunnen maken. Ze ging ook in op de voorwaarden voor een goede implementatie van fintech-toepassingen. Zo moet er goed gekeken worden naar de behoeften van de gebruikers. Een goede infrastructuur, heldere regels en een veilige gebruik zijn volgens Máxima zaken die ook aandacht verdienen.