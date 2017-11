Pieter van Vollenhoven reikt op donderdag 7 december het 15 miljoenste Nationale Zwemdiploma uit. Dat gebeurt in Sport- en Evenementencomplex Merwestein in Nieuwegein. Ook neemt hij het nieuwe Nationale Zwemdiploma in ontvangt.

De uitreiking en overhandiging vinden plaats tijdens de Praktijkdag Zwemonderwijs, een studiedag voor zwemonderwijzers met dit jaar als thema Heel Nederland zwemveilig.