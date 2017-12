WINDWARDSIDE – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben vrijdagavond (lokale tijd) hun bezoek aan Saba afgesloten met een diner in Windwardside, halverwege het slechts dertien vierkante kilometer grote Caribische eiland.

Voor het samenzijn in Tropics Café waren onder anderen de eilandbestuurders en de leden van de eilandsraad uitgenodigd. In totaal waren er dertig genodigden, inclusief gezaghebber Jonathan Johnson en zijn vrouw.

Op het menu stonden onder meer kreeft tostada en lams-lollipops als voorgerecht, lion fish (koraalduivel) en ‘surf en turf’ (gegrilde filet mignon en een halve gegrilde Sabakreeft) als hoofdgerecht en Saba spiced chocolate mousse als toetje. De gasten moesten vooraf hun voorkeur bekendmaken.

Duiktocht

Het koningspaar kwam van hun vaar-en duiktocht op de Saba Bank, het grote maritieme natuurgebied voor de kust van het eiland. Daar hadden koning en koningin onder water de staat van het koraal en de natuur bekeken. Ze hadden geluk. Het weer was fantastisch, de Caribische zee was kalm en het zicht onder water was 25 meter.

Met het maritieme uitstapje wilden Willem-Alexander en Máxima niet alleen het natuurbeheer onder de aandacht brengen, maar ook het sinds de orkanen Irma en Maria noodlijdende toerisme op Saba.

Sint Maarten

Het eiland is nagenoeg geheel hersteld van het natuurgeweld maar lijdt onder de berichten en beelden van buureiland en transporthub Sint-Maarten, waardoor bezoekers wegblijven. Toeristen moeten eerst naar Sint-Maarten vliegen om op Saba te komen.

Het koningspaar gaat zaterdag ook naar Sint-Maarten, waar ze tijdens een rondrit over het eiland op de hoogte worden gebracht van de nasleep van orkaan Irma, en de wederopbouw.