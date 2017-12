AMSTERDAM – Koningin Máxima opent komende donderdag de jaarlijkse IGNITE conferentie in de Amsterdamse Beurs van Berlage. Ze doet dat in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.

Het programma van de vijfde editie van IGNITE staat geheel in het teken van Rebuilding Futures. Ondernemerschap en onderwijs spelen een belangrijke rol bij de wederopbouw van een land. Naast directe, humanitaire hulp hebben mensen in crisissituaties ook een lange-termijn perspectief nodig; vooral jongeren. Daar wordt over gesproken tijdens de bijeenkomst.

In diverse keynotes en workshops kijken internationale experts, ondernemers, beleidsmakers en vluchtelingen naar de rol van ondernemerschap en hoger onderwijs bij de wederopbouw van door conflict verscheurde landen. Maar ook hoe ondernemerschap de integratie van vluchtelingen in Europa kan bevorderen.

Koningin Máxima is sinds september 2009 speciale pleitbezorger van secretaris-generaal van de Verenigde Naties. In deze functie adviseert zij over toegang tot financiële diensten en zet zij zich tevens wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van met name de lage inkomensgroepen en kleine en middelgrote bedrijven.