DEN HAAG – Koning Willem-Alexander heeft woensdagochtend mevrouw A.E.M. Röttgering, de heer P.A.G.M. Cools en mevrouw H.M. Wattendorff beëdigd tot raadsheren van de Hoge Raad der Nederlanden. Dat deed de koning op Paleis Noordeinde in Den Haag.

Mevrouw Röttgering is benoemd tot raadsheer in de Strafkamer van de Hoge Raad, de heer Cools tot raadsheer in de Belastingkamer van de Hoge Raad en mevrouw Wattendorff tot raadsheer in de Civiele kamer van de Hoge Raad. Aansluitend heeft de Koning mevrouw M.L.C.C. Lückers beëdigd. Zij is benoemd tot advocaat-generaal van de Hoge Raad der Nederlanden. De Hoge Raad is de hoogste rechtsprekende instantie in Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Eerder op de ochtend ontving de koning al de ambassadeurs van Nigeria en Andorra. Zij waren in het paleis om hun geloofsbrieven te overhandigen.