Koningin Máxima heeft donderdagochtend in de Beurs van Berlage in Amsterdam de jaarlijkse IGNITE-conferentie geopend. Ze deed dat in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. De bijeenkomst stond in het teken van Rebuilding Futures.

Máxima sprak onder meer over het belang van ondernemerschap en hoger onderwijs bij de wederopbouw van een land. Ook benadrukte ze dat vluchtelingen naast directe, humanitaire hulp een lange-termijn perspectief nodig hebben. Velen hebben de ambitie en vaardigheden om bijvoorbeeld te ondernemen en het is belangrijk hen daarbij te ondersteunen. Op het congres zijn ook internationale experts, ondernemers, beleidsmakers en vluchtelingen aanwezig.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie SPARK. Die richt zich op het ontwikkelen van hoger onderwijs en ondernemerschap in fragiele landen als Syrië, Liberia en Congo. De organisatie wil jonge, ambitieuze mensen in staat stellen een bijdrage te leveren aan de wederopbouw en stabiliteit in hun land.