Het behalen van een zwemdiploma moet in Nederland voor ieder kind verplicht zijn. Dat zei prof. mr. Pieter van Vollenhoven donderdag in zwemcomplex Merwestein in Nieuwegein bij de uitreiking van het vijftiende miljoenste zwemdiploma aan de zevenjarige Eveline.

Het leren zwemmen hoeft wat Van Vollenhoven betreft niet per se in klassikaal verband. “Als iedereen op een bepaalde leeftijd maar dat diploma heeft.” Een diploma zorgt voor zelfvertrouwen aldus Van Vollenhoven, waardoor iemand niet zo snel in paniek raakt wanneer hij of zij in het water terecht komt. Ook kunnen anderen worden geholpen. “Je moet met kleren aan kunnen zwemmen en bijvoorbeeld weten dat je stropdas en schoenen moet af- en uitdoen.”

Van Vollenhoven kreeg een warm applaus van de deelnemers aan de Praktijkdag zwemonderwijs, die zijn standpunt onderstreepten. “Ik heb weer wat om naar te streven”, zei Van Vollenhoven.

Nieuw nationaal zwemdiploma

De Nationale Raad voor Zwemveiligheid, zoals het huidige Nationale Platform Zwembaden binnenkort gaat heten, presenteerde ook een nieuw nationaal zwemdiploma. Pieter van Vollenhoven kreeg het eerste exemplaar van het C-diploma. “Maar het is niet echt hoor”, werd hem bij de overhandiging verteld. Daarvoor moet hij eerst de verplichte zwemproef afleggen.

In een korte toespraak vertelde Van Vollenhoven dat hij door zijn ouders verplicht werd om te leren zwemmen. “Net als ik piano moest spelen.” Van het afzwemmen herinnerde hij zich alleen een koud buitenbad in Bergen, maar hij was zijn ouders wel dankbaar. Het kwam later ook van pas bij zijn duikhobby.

Van Vollenhoven reikte in 1995 ook het vijf miljoenste zwemdiploma uit en werd in Nieuwegein herenigd met het meisje dat toen het waardevolle papiertje in ontvangst nam.