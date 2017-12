LONDEN – De Britse prinsen William en Harry hebben de kunstenaar Ian Rank-Broadley gekozen om een beeld te maken van hun moeder, wijlen prinses Diana. Het beeld moet in 2019 op het terrein van Kensington Palace komen te staan waar Diana ooit woonde.

In een verklaring laten de twee broers weten geroerd te zijn door de herinneringen aan hun moeder die zovele mensen in de afgelopen maanden met hen hebben gedeeld. Het was dit jaar op 31 augustus twintig jaar geleden dat prinses Diana door een auto-ongeval in Parijs overleed. Met het beeld willen ze eer bewijzen aan het leven en de nalatenschap van hun moeder. “Het is duidelijk dat de betekenis van haar werk nog door veel mensen in het Verenigd Koninkrijk en over de hele wereld wordt gevoeld'”, aldus de twee prinsen.

Rank-Broadley maakte onder meer de beeltenis van koningin Elizabeth II die sinds 1998 op Britse munten wordt geslagen.