SEVILLA – Koningin Sofia van Spanje is de eerste winnaar geworden van de Juan Antonio Carrillo Salcedo-mensenrechtenprijs. De moeder van koning Felipe kreeg de prijs voor haar werk met de Fundación Reina Sofía (Koningin Sofia Stichting). De uitreiking vond zondag plaats op de Universiteit van Sevilla.

Sofia zei in haar dankwoord dat de prijs een stimulans is om door te gaan met het ondersteunen van achtergestelde mensen. De prijs is vernoemd naar een voormalig professor van de universiteit. Carrillo Salcedo stond bekend om zijn enorme inzet voor de mensenrechten.