Het Nationaal Archief in Den Haag geeft dinsdag 2 januari weer een groot aantal stukken vrij die nog niet of beperkt openbaar zijn. Zo komen er dossiers vrij over de rellen bij het huwelijk van prinses Beatrix en prins Claus in 1966.

1966 was een roerig jaar voor de hoofdstad. Tijdens het huwelijk van Beatrix en Claus op 10 maart van dat jaar werd er flink gedemonstreerd. Toen het paar per koets naar de Westerkerk reed, werd er een rookbom tegen de koets gegooid.

Naast de rellen tijdens het koninklijke huwelijk waren er later dat jaar rellen rond De Telegraaf. Die hadden te maken met een conflict over vakantiebonnen voor bouwvakkers. Bij ongeregeldheden in juni overleed een bouwvakker. Een publicatie daarover in de krant schoot de bouwvakkers in het verkeerde keelgat waardoor er flinke rellen uitbraken.

Gijs van Hall

Uiteindelijk kostten de ongeregeldheden toenmalig burgemeester Gijs van Hall de kop. Er komt persoonlijke correspondentie beschikbaar van een van de onderzoekers, professor Chr. Enschedé. Hij toonde ook aan dat beschuldigingen van CDA-prominent Willem Aantjes, dat hij als bewaker voor de Germaansche SS had gewerkt, onjuist waren. Eind jaren zeventig moest de politicus om de kwestie aftreden.

Verder worden dossiers vrijgegeven over vermogens van landverraders, Duitsers in Nederland en tijdens de oorlog verdwenen personen. Die laatste groep bestaat veelal uit gedeporteerde of ondergedoken Joden.

Ook interessant zijn volgens het archief stukken over met name de dekolonisatie van Nederlands-Indië, aan de hand van J.W. Meijer Ranneft (1887-1968), ambtenaar in de archipel en later lid van de Raad van State.