Laurentien leest over slapende tijger

Prinses Laurentien is ook dit jaar van de partij tijdens de Nationale Voorleesdagen. Op 24 januari leest ze tijdens het zogenoemde Voorleesontbijt voor in het Kinderboekenmuseum in Den Haag, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Laurentien leest dit jaar het boek Ssst! De tijger slaapt, geschreven door de Duitse auteur en illustrator Britta Teckentrup. Het boekje, over een groep dieren die langs een slapende tijger probeert te komen, is door een jury van Nederlandse jeugdbibliothecarissen gekozen tot Prentenboek van het Jaar 2017.

De Nationale Voorleesdagen bestaan sinds 2004 en zijn een initiatief van Stichting Lezen, georganiseerd door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Prinses Laurentien werkt daar al jaren met enthousiasme aan mee. Doel van de campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen in de leeftijd van zes maanden tot en met zes jaar.

De vijftiende editie van de Nationale Voorleesdagen vindt plaats van 24 januari tot en met 3 februari.