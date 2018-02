De programma’s die de NOS woensdagavond wijdde aan de tachtigste verjaardag van prinses Beatrix leverden veel kijkers op. Zo stemden 1.369.000 mensen af op Beatrix 80 op NPO1. Wij zijn 80! kon rekenen op 1.144.000 kijkers, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

In Beatrix 80 gaven historicus Geert Mak en journaliste Jutta Chorus hun kijk op Beatrix als vorstin en prinses. Het programma was het twee na best bekeken programma op de woensdagavond. In Wij zijn 80! gaven bekende leeftijdsgenoten van Beatrix een tijdsbeeld van vooral de jaren vijftig en zestig. Bekende Nederlanders als Carry Tefsen en Jan Siebelink haalden anekdotes op aan het dagelijks leven en het nieuws uit die jaren.

Wij zijn 80! behaalde een achtste plek in de top 25 van de woensdagavond. De meeste mensen keken naar het NOS Journaal van 20.00 uur (1,9 miljoen kijkers), op de derde plek in de top 25 staat de RTL4-soap Goede tijden slechte tijden (1,3 miljoen kijkers).