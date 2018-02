Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren vrijdag niet de enige royals die ruim twee uur in de kou zaten voor de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang in Zuid-Korea. Ook groothertog Henri van Luxemburg en prins Albert van Monaco woonden het evenement bij.

Henri en Albert begroetten hun landgenoten enthousiast toen de sporters van Luxemburg en Monaco het Olympisch Stadion binnentraden, zo is te zien op de beelden. Willem-Alexander en Máxima werden niet in beeld gebracht toen de Nederlandse equipe onder leiding van vlaggendrager Jan Smeekens binnenkwam.

Net als het Nederlandse koningspaar woonden Henri en Albert voorafgaand aan de ceremonie ook de receptie van president Moon Jae-in van Zuid-Korea bij. Daarbij werden ook verschillende groepsfoto’s gemaakt. Willem-Alexander poseerde naast prins Albert voor de foto, premier Mark Rutte nam achter hem plaats.

Noorwegen

In de komende twee weken worden meer royals verwacht in Pyeongchang. Zo arriveert kroonprins Haakon van Noorwegen dinsdag voor een driedaags bezoek en zijn koning Carl Gustaf en koningin Sonja van Zweden van 17 tot 25 februari aanwezig. Zij wonen ook de sluitingsceremonie bij.

Voor kroonprins Frederik van Denemarken zit zijn verblijf er alweer op. Hij is nog voor de ceremonie halsoverkop naar huis gegaan omdat de gezondheidstoestand van zijn vader prins Henrik is verslechterd.