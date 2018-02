Koning Willem-Alexander heeft zijn bezoek aan de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea afgesloten. Op zijn laatste dag zat de koning weer in het schaatsstadion en bracht hij een bezoek aan het Olympisch Dorp.

In het dorp sprak Willem-Alexander onder meer de trainer van de zeventienjarige snowboarder Niek van der Velden, die eerder deze week zijn arm brak tijdens een training en daardoor deelname aan de Spelen kon vergeten. Via Skype sprak de koning ook nog rechtstreeks met de pechvogel. De koning had ook een ontmoeting met Akwasi Frimpong, de Ghanese Amsterdammer die namens Ghana uitkomt op de Olympische skeletonbaan.

In het schaatsstadion kon Willem-Alexander voor de vierde dag op rij juichen toen Kjeld Nuis het goud pakte op de 1500 meter en Patrick Roest het zilver. Beide sporters konden na afloop rekenen op een ferme felicitatieknuffel.