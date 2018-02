De Britse prins William heeft dinsdag weer eens een stukje op een motor kunnen rijden. Dat deed hij tijdens een bezoek aan motorfabriek Triumph in Hinckley. De 35-jarige prins trok zijn pak aan en testte voor de deur de nieuwe Triumph Tiger 1200.

Voor zover bekend rijdt William, die vroeger verschillende motors in zijn bezit had, tegenwoordig nauwelijks motor meer. Hij werd voor het laatst in het openbaar op zijn Ducati gezien vlak voor zijn bruiloft in 2011.

In 2015 zei Williams vrouw Catherine nog dat de hertog van Cambridge nog wel af en toe reed. “Het vervult me met afschuw als hij erop uitgaat. Ik ben hartstikke bang”, zei ze. Vorig jaar zou William tegen motorcoureur Jonathan Rea hebben gezegd dat hij niet meer rijdt vanwege zijn kinderen.

Voor William was het als liefhebber dus genieten geblazen tijdens zijn bezoek aan Triumph. Niet alleen mocht hij een testritje maken, hij kreeg ook een rondleiding door de fabriek en sprak er met de technici.