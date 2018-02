Het contingent fotografen, verslaggevers en cameramensen moet zich maandag flink inpakken voor de jaarlijkse fotosessie met koning Willem-Alexander en zijn gezin in het Oostenrijkse ski-oord Lech. Volgens de laatste weerrapporten worden temperaturen verwacht tussen min 12 en min 21. Niet zo erg voor wie een skipak aanheeft en de bergen afglijdt, maar iets lastiger wanneer een camera gehanteerd moet worden.

Volgens Oostenrijkse media hebben zich ruim zestig man aangemeld voor de ‘Fototermin’ met de ‘Königsfamilie’, een flink aantal meer dan vorig jaar. Aan Nederlandse kant wordt dat echter niet bevestigd. Bovendien is het aantal aanmeldingen nooit gelijk aan het aantal aanwezigen. Er zijn elk jaar ook media die zich wel accrediteren, maar die vervolgens niet komen opdagen.

Prinses Ariane kan in elk geval op extra aandacht rekenen. Eerder deze maand brak ze haar pols bij het schaatsen. De dokter dacht ze dat in Lech wel weer kon skiën. Bij de ontmoeting met de pers maandagmorgen moet blijken of dat ook klopt, of dat ze nog even moet wachten.