Prinses Anne had zaterdag weer reden tot juichen. Voor het eerst in tien jaar won ‘haar’ Schotland de jaarlijkse rugbywedstrijd met Engeland. Prinses Anne is beschermvrouw van de Schotse rugbybond en mocht in die hoedanigheid ook de Calcutta Cup overhandigen aan de winnaars in het Murrayfield Stadium in Edinburgh. Schotland won de wedstrijd met 25-13.

Na de bekerceremonie ging Anne ook nog even mee de kleedkamer in om alle Schotse rugbyers persoonlijk te feliciteren met hun triomf en een glaasje champagne mee te nippen. Ook de de premier van Schotland, Nicola Sturgeon, was daarbij aanwezig.