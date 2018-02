De koninklijke familie had maandagochtend over gebrek aan aandacht niet te klagen. Een kleine vijftig vertegenwoordigers van Nederlandse en buitenlandse media hadden zich al vroeg verzameld op de Rüfikopf, hoog boven het Oostenrijkse skioord Lech voor de jaarlijkse fotosessie met de vakantievierende Oranjes.

Het was afzien voor de media ondanks dat de zon volop scheen. De thermometer wees een temperatuur aan van min 21 graden en daardoor was het geen pretje om handschoenen uit te doen om de camera te bedienen. Koning Willem-Alexander hield er overigens rekening mee. Hij arriveerde met zijn gezin iets eerder dan in het draaiboek aangegeven, zodat de wachttijd op de berg werd beperkt.

De Rüfikopf was een nieuwe locatie, waar passanten de fotosessie minder konden beïnvloedden hetgeen de afgelopen jaren in toenemende mate gebeurde. Het uitzicht was schitterend, maar er was ook een keerzijde. Hier konden de prinsessen hun skivaardigheden niet laten zien, zodat er alleen in verschillende opstellingen werd geposeerd in de sneeuw en de ontmoeting ook korter duurde dan anders.

Prinses Ariane, die eerder in de maand bij het schaatsen haar pols brak, had haar handen in handschoenen gestoken zodat van de blessure niets was te zien. Maar de pols is voldoende genezen om deze week te kunnen skiën, zo werd gemeld.