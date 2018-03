Koningin Máxima heeft woensdagmorgen in Den Haag samen met de Jordaanse koningin Rania de afdeling techniek en ICT bezocht van ROC Mondriaan. Het uitstapje maakte deel uit van het programma van het tweedaags officiële bezoek dat het Jordaanse koningspaar aan Nederland brengt. Koning Abdullah bevond zich tegelijkertijd aan het Binnenhof, waar hij werd ontvangen door de voorzitters van Eerste- en Tweede Kamer.

Leerlingen en leraren van het ROC deden hun best iets van hun enthousiasme voor hun verschillende projecten over te brengen op het koninklijk gezelschap. Dat lukte met koningin Máxima veel beter dan met haar Jordaanse collega, die het geheel zeer gelaten leek te ondergaan en ook niet of nauwelijks vragen stelde. Máxima probeerde de gesprekken op gang te houden en uitspraken en uitleg uit te lokken, maar koningin Rania oogde weinig geïnteresseerd.

Er werden verschillende studiegebieden gepresenteerd, zoals houtbewerking en auto-onderhoud. Ook kregen de koninginnen een kopie te zien van een vierhonderd jaar geleden voor prins Maurits gebouwde zeilwagen, die ter gelegenheid van het tweehonderd jarig bestaan van badplaats Scheveningen is nagebouwd aan de hand van oude schetsen en tekeningen. Máxima was zeer benieuwd naar de snelheid. “Gaan jullie er echt mee rijden?”

Lunch

De rondgang werd afgesloten bij de afdeling autotechniek, waar onder meer tekst en uitleg werd gegeven bij een onderhoudsbeurt van een auto. Eigenlijk meer iets voor auto-en motorliefhebber koning Abdullah. “Ik denk dat ze hem erover zal vertellen”, aldus de woordvoerder van koningin Rania bij vertrek naar het Binnenhof, waar minister-president Mark Rutte de beide koningsparen een lunch aanbood.

Voor koningin Rania eindigt daarna het bezoek. Koning Abdullah gaat nog naar VNO-NCW en bezoekt voor vertrek op Schiphol het Joint Inspection Center. Koning Willem-Alexander wacht woensdagavond nog een ontmoeting met de Franse president Emmanuel Macron.