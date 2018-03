Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan in mei op staatsbezoek naar Luxemburg. Het bezoek op uitnodiging van groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa begint woensdag 23 mei en duurt tot en met vrijdag 25 mei. Dat is precies vijf jaar na het kennismakingsbezoek dat het koningspaar in 2013 aan Luxemburg bracht.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken vergezelt het koningspaar naar Luxemburg. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat leidt in het groothertogdom een economisch programma over duurzame en circulaire economie.