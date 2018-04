Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen van maandag 11 tot en met vrijdag 15 juni 2018 staatsbezoeken aan Letland, Estland en Litouwen. Zestien jaar geleden, in 2002, brachten ze als prins en prinses al een officieel bezoek aan de Baltische staten.

De staatsbezoeken vinden plaats in het jaar waarin Letland en Estland honderd jaar onafhankelijkheid vieren en Litouwen honderd jaar herwonnen onafhankelijkheid. De historische band met Nederland is er al veel langer en gaat terug tot de veertiende eeuw, met de meest intensieve handelsrelaties in de Gouden Eeuw.

Tijdens de bezoeken wordt stilgestaan bij de viering van deze onafhankelijkheid en het belang ervan voor de drie landen.

Op donderdag 14 juni herdenken de drie landen de eerste Sovjet-massadeportaties van Estse, Letse en Litouwse burgers naar Siberië in 1941. Willem-Alexander en Máxima zijn dan in Litouwen. Het staatsbezoek aan Litouwen wordt die dag onderbroken en vervolgens op vrijdag 15 juni afgesloten.