Margriet naar Canada-presentatie in Arnhem

Prinses Margriet opent op 3 mei in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem de presentatie Wij gaan naar Canada. De prinses houdt ook een korte toespraak, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

De presentatie gaat over de emigratiegolf van Nederlanders naar Canada in de jaren ’50. Nederlanders die het geluk overzee zochten maar ook voor lastige en emotionele keuzes kwamen te staan. De presentatie laat deze dilemma’s op verschillende manieren zien.

Canada neemt een bijzondere plek in in het leven van prinses Margriet. Ze werd er in januari 1943 tijdens de ballingschap van de koninklijke familie geboren.