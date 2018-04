Prinses Máxima heeft donderdag in Paleis Noordeinde de jubileumbijeenkomst geopend van de Prins Claus Leerstoel. Die is dit jaar vijftien jaar oud. Prinses Beatrix was bij het samenzijn in het paleis aanwezig.

De leerstoel is een wisselleerstoel op het gebied van ontwikkelingsvraagstukken die in 2002 is ingesteld door het ‘International Institute of Social Studies’ (ISS) en de Universiteit Utrecht ter nagedachtenis aan de dat jaar overleden prins Claus. Hij had zelf een eredoctoraat van het ISS, dat is verbonden aan de Erasmus Universiteit.

‘Ongelijkheid verminderen’, een van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, vormt het hart van de opdracht van de Prins Claus Leerstoel, zei koningin Máxima in haar openingstoespraak. “Als beschermvrouw ben ik blij dat zo’n uniek en dynamisch platform is geschapen voor de uitwisseling van kennis en ervaring. Een platform dat mensen uit verschillende landen en van verschillende achtergronden samenbrengt. Er is veel dat we van elkaar kunnen leren.”

Uitgelezen kans

“Het jubileum biedt een uitgelezen kans om te kijken naar onze plannen en ambities voor de komende jaren”, aldus de koningin. “Hoe kunnen we de jeugd betrekken bij de discussie over ontwikkeling en rechtvaardigheid. Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende synergie is tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk? Hoe zorgen we dat er lessen worden geleerd en dat oplossingen ook worden uitgevoerd? Dat zijn een paar van de belangrijke vragen waarmee we ons bezig moeten houden”, aldus Máxima.

Later op de dag zou tijdens een symposium worden geprobeerd antwoorden te formuleren op die vragen. Daartoe houdt de Nationale Denktank ook een presentatie over de wijze waarop het gedachtegoed van prins Claus over ontwikkelingssamenwerking overgedragen kan worden aan de nieuwe generatie.