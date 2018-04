Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse monarchie is een vrouw benoemd tot kamerheer. Coby Zandbergen (63) wordt per 1 juli de nieuwe kamerheer van koning Willem-Alexander in de provincie Overijssel.

Zij is opvolger van Egbert ten Cate (72) die de onbetaalde functie 21 jaar heeft vervuld. Ook Flevoland krijgt een nieuwe kamerheer, zo maakte de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag bekend. Harry Dijksma (67) is de opvolger van de in 2006 aangetreden Bart Fokkens.

Kamerheren zijn de ogen en oren van de koning in de provincie waarin ze zijn aangesteld. Ook in Amsterdam heeft Willem-Alexander een kamerheer. Zij hebben kennis van hun regio, vertegenwoordigen hem bij evenementen en helpen bij de voorbereiding van streekbezoeken. Bij toerbeurt zijn de kamerheren in Den Haag om nieuwe ambassadeurs te begeleiden bij het aanbieden van hun geloofsbrieven.

Kamerheren waren zoals de naam al aangeeft tot nu toe altijd mannen. Bij de start van het koninkrijk twee eeuwen geleden was het een van de belangrijkste functies aan het hof. Een kamerheer was schatbewaarder of sleutelbewaarder van de koninklijke privévertrekken. In de loop der tijd kreeg de functie een andere inhoud. Koningin Beatrix gaf er de huidige invulling aan waarbij vooral werd gekeken naar het uitgebreide regionale netwerk van de kamerheer. Op hoogtijdagen dragen ze op hun galakostuum nog altijd een grote sleutel, als herinnering aan de historische functie.