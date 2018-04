De speciale uitzending over het vijfjarig jubileum van koning Willem-Alexander heeft zondag bijna anderhalf miljoen kijkers getrokken. Daarmee was het na Studio Sport en het NOS Journaal het best bekeken programma van de avond.

Vijf jaar koning Willem-Alexander was een speciaal programma waarin werd teruggekeken op de inhuldiging van de koning en de abdicatie van zijn moeder, koningin Beatrix. De NOS volgde de ceremonie toen achttien uur lang tijdens een speciale live-uitzending.

Presentatoren Dionne Stax, Kysia Hekster en Astrid Kersseboom blikten terug op deze dag. Willem-Alexander trok meer kijkers dan de zingwedstrijd Sing it van Nick en Simon, die tegelijkertijd op SBS te zien was. Dit programma trok slechts 730.000 kijkers.