Koning Willem-Alexander vindt Estland een land dat Nederland tot inspiratie en voorbeeld kan dienen. “Ons vertrouwen in de toekomst van Estland is groot. Uw land is een lichtend voorbeeld dat ons steeds weer blijft verrassen. Just Estonishing”, zei de koning dinsdagavond met een woordgrap tijdens het staatsbanket dat in kasteel Keila Joa werd aangeboden door president Kersti Kaljulaid.

“Estland denkt digitaal. Het is het eerste land dat internettoegang tot mensenrecht verklaarde. Het eerste land waarin burgers online konden stemmen. Het eerste land dat digitaal burgerschap aanbiedt. En het eerste land met bezorgrobots op de openbare weg”, memoreerde de koning enthousiast.

“Wat de ervaring van Estland zo waardevol maakt, is dat dit alles gepaard gaat met waarborgen voor de cybersecurity en de privacy van mensen. Onze landen werken nauw samen aan een veilige digitale samenleving en die samenwerking zetten wij heel graag voort.”

“Binnen de EU vinden onze beide landen elkaar haast van nature. We hebben veelal dezelfde visie op de centrale vragen van nu, bijvoorbeeld op de toekomst van de eurozone. Samen pleiten we voor transparantie, doelmatigheid en betrouwbaarheid. Ook binnen de NAVO werken we intensief samen”, zei Willem-Alexander in zijn rede.

“De mensen in dit land weten uit eigen ervaring dat vrijheid en onafhankelijkheid nooit vanzelf spreken. De beste waarborg voor vrijheid is een sterk bondgenootschap met gelijkgezinde landen. Ook Nederland is hiervan overtuigd. Nu de internationale onzekerheid toeneemt, is het belangrijk te weten dat wij niet alleen staan en dat onze kracht ligt in onderlinge solidariteit.”

Op haar beurt herinnerde gastvrouw Kaljulaid aan de lange gezamenlijke geschiedenis, waarin Nederland zaken deed met de Oostzeeregio en waarbij graan en hout de belangrijkste handelswaar waren. Nederland is ook nu weer een belangrijke handelspartner, de derde investeerder in Estland na de buurlanden Finland en Zweden. Bij de gezamenlijk waarden behoren ook bescherming en waarborging van de internationale rechtsorde, aldus Kaljulaid.

Koning Willem-Alexander is voor een staatsbezoek van anderhalve dag in Estland. Woensdagmiddag reist hij door naar Litouwen.