Koning Willem-Alexander heeft in Vilnius in de residentie van de ambassadeur een ontmoeting gehad met de kleine Nederlandse gemeenschap in Litouwen. De koning omschreef de feesttent in de achtertuin van de ambassadeurswoning vanwege de hitte als een sauna. “Ik weet niet of elke ambassade die heeft”, grapte hij.

Met de bijeenkomst voor de in Litouwen wonende Nederlanders, een kleine honderd in getal, sloot Willem-Alexander zijn verblijf in Vilnius af. Hij beloofde niet weer zestien jaar te zullen wachten alvorens op bezoek te komen in het boeiende Litouwen.

Inmiddels is de koning vertrokken naar de tweede stad van de Baltische staat, Kaunas. Daar is hij later in de middag samen met de Litouwse president aanwezig bij de onthulling van een lichtmonument voor Jan Zwartendijk.

Joden

Deze Nederlandse honorair-consul redde in 1940, toen Litouwen net was bezet door de Sovjet-Unie, in een paar weken tijd het leven van bijna 2500 merendeels eerder uit Polen gevluchte Joden. Hij deed dat door een nepvisum te verstrekken voor Curaçao, waarna de Japanse consul hun een transitvisum gaf voor Japan. Daardoor konden de Joden via Vladivostok uit de Sovjet-Unie ontsnappen.

Van de hand van schrijver Jan Blokken verschijnt eind oktober het boek ‘De rechtvaardigen’ over de ‘stille held’ zoals de Litouwse president hem eerder deze week betitelde.