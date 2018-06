Thomas Markle heeft maandag voor het eerst sinds de bruiloft van zijn dochter Meghan met de Britse prins Harry gesproken over het missen van de huwelijksceremonie. De vader van de kersverse hertogin van Sussex deed bij de talkshow Good Morning Britain ook een boekje open over Harry’s verzoek om zijn dochters hand, zijn relatie met de Britse koninklijke familie en zijn gezondheid.

Thomas onthult dat Meghan hem al snel informeerde dat ze aan het daten was met prins Harry. Nadat hun relatie officieel bekend was gemaakt, belde Harry op. “Harry vroeg om haar hand via de telefoon. Ik zei: ‘je bent een echte heer. Beloof mij dat je nooit mijn dochter zult slaan en dan geef ik je natuurlijk mijn toestemming.” Markle is weg van zijn nieuwe schoonzoon. “Hij is fantastisch. Hij is een interessante vent.”

Thomas zou in eerste instantie op 19 mei zijn dochter naar het altaar begeleiden. Maar door controversiële paparazzifoto’s en een hartoperatie, zegde hij af. “Ze waren teleurgesteld. Meghan moest huilen, dat weet ik zeker. Ze zeiden allebei: ‘let op jezelf. We maken ons zorgen over je’.” Harry’s vader nam Thomas’ taak over. “Ik voelde mij vereerd. Ik kon mij geen betere vervanger wensen dan prins Charles.”

Fotoschandaal

Een paar dagen voor de bruiloft werd duidelijk dat Thomas zich door een paparazzo had laten betalen voor het nemen van zogenaamde spontane foto’s. “Ik heb ze er allebei over gesproken en mijn excuses aangeboden. Ik besefte dat ik een grote fout had gemaakt. Ik kan het niet ongedaan maken”, legt Markle uit. De stress over het fotoschandaal bleef doorwerken bij Thomas, waardoor hij uiteindelijk een hartaanval kreeg. “Ik kon mij niet over het feit heen zetten dat het was gebeurd. Het bleef mij bezighouden. Ik heb een hartaandoening.”

Door een hartoperatie daags voor de bruiloft, moest Thomas verstek laten gaan. “Het jammere is dat ik nu een voetnoot ben in een van de mooiste momenten in de geschiedenis in plaats van de vader die haar naar het altaar begeleidde.” Toch is hij onverminderd trots op Meghan. “Mijn dochter is een prinses sinds de dag dat ze werd geboren. Hij heeft een goede keuze gemaakt.”