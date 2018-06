Koningin Máxima gaat op 10 juli langs bij scoutinggroep Hubertus Brandaan in Voorburg. Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag weten.

De vorstin, beschermvrouwe van Scouting Nederland, woont een bijeenkomst bij van de organisatie van Roverway 2018. Roverway is een internationaal evenement voor scouts tussen de 16 en 22 jaar uit Europa, dat één keer per drie jaar wordt georganiseerd. Dit keer is Nederland aan de beurt om het evenement te organiseren.

Na uitleg over het project zal Máxima het startsein geven voor de Paths; de symbolische start van de route. Aan Roverway 2018 doen ongeveer 4000 scouts uit meer dan vijftig landen mee. De scouts starten eind juli met een overnachting op het strand van Scheveningen, waarna ze in groepen van ongeveer vijftig scouts zes dagen door Nederland reizen. Ze eindigen op het gezamenlijke kamp op Scoutinglandgoed Zeewolde.