Koning Filip heeft vrijdagavond een vredeswens de Noordzee op gestuurd. De Belgische vorst nam met zijn vrouw koningin Mathilde deel aan het herdenkings- en participatieproject Waterfront. Een van de drieduizend bootjes die tussen Oostende en Zeebrugge te water werden gelaten, bevatte een “bootschap” van Filip.

Ook de Australische gasten van Filip en Mathilde waren van de partij. Peter Cosgrove, gouverneur-generaal van Australië, brengt deze week met zijn vrouw een driedaags bezoek aan België. De Cosgroves werden woensdag officieel ontvangen door het Belgische koningspaar.

“We zijn jullie ontzettend dankbaar. Als we hier staan denken we aan alle soldaten die hier gesneuveld zijn”, sprak Filip volgens Belga op het strand. De koning stuurde niet alleen zijn eigen boot de zee op, hij gaf ook het startsein van de actie. Nadat Filip met een groene vlag had gezwaaid, werden de drieduizend boten door zesduizend vrijwilligers naar het water gedragen. De schuitjes staan symbool voor de oorlogsslachtoffers die tijdens de Eerste Wereldoorlog op zee zijn gesneuveld en bevatten naast een vredeswens ook de namen van de omgekomen soldaten.

Waterfront is het laatste grote project binnen GoneWest, een groot cultureel herdenkingsprogramma van West-Vlaanderen. De provincie staat met het programma stil bij de gebeurtenissen die exact honderd jaar geleden plaatsvonden voor de Belgische kust. In 1918 waren de havens van Oostende en Zeebrugge het decor van een bloedige zeeslag.

Wie hoopt het bootje van koning Filip te vinden, heeft pech. Alle deelnemers mochten hun schip mee naar huis nemen; de boten zijn ook te gebruiken als zitzak. Wat er met Filips schuitje is gebeurd, is niet bekend.