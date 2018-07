Prins Harry en echtgenote Meghan zullen in oktober ontbreken tijdens het staatsbezoek dat koning Willem-Alexander met koningin Máxima brengt aan Harry’s oma koningin Elizabeth. Tijdens de dagen van het staatsbezoek (23-24 oktober) worden in Sydney de Invictus Games gehouden, waarvoor de kersverse hertog en hertogin van Sussex naar Australië reizen.

De Britse koningin nodigt altijd een groot deel van haar familie uit om aan te zitten bij het staatsbanket dat ze traditioneel op de eerste dag van een staatsbezoek aanbiedt in Buckingham Palace of Windsor Castle, naar gelang waar de staatsvisite plaatsvindt. De kans bestaat dat ook prins William en echtgenote Catherine, die al eens op bezoek is geweest bij koning Willem-Alexander, ook aanwezig zijn. De Queen zou ook de in Londen woonachtige prinses Mabel kunnen uitnodigen.

Aangezien het staatsbezoek zich in Londen afspeelt, wordt het koningspaar officieel verwelkomd op Horse Guards Parade, waarna er een korte rit met koetsen wordt gemaakt over de Mall naar Buckingham Palace. Het was gebruikelijk dat prins Philip in het rijtuig zat met de partner van het staatshoofd, maar nu hij met pensioen is, zal een andere oplossing gekozen moeten worden. Het koningspaar kan ook samen met Elizabeth in één koets, of Máxima samen met prins Charles.

Clarence House

Bij de meeste staatsbezoeken aan koningin Elizabeth staat een aparte ontvangst in Clarence House op het programma, waar prins Charles en echtgenote Camilla de staatsgasten ontvangen. Charles wordt er vaak ook op uitgestuurd om de bezoekers bij hun hotel op te halen en naar Horse Guards Parade te begeleiden, zoals hij onder meer deed bij het staatsbezoek van de Spaanse koning Felipe.

Op de tweede dag van een bezoek biedt de Mayor of London, de burgemeester van de City of London en niet van de hele stad, een lunch aan in de Guildhall. Daar is de Queen meestal niet bij, maar een aantal andere leden van de familie wel.

De koning heeft natuurlijk zelf ook wensen. Zo zal hij de Nederlandse gemeenschap willen ontvangen, al zal het aantal uitnodigingen noodzakelijkerwijs beperkt moeten worden. Er wonen tussen de 100.000 en 150.000 Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk en bij de gemiddelde ontvangst is plek voor 400 mensen.