Koning Willem-Alexander heeft woensdag een bezoek gebracht aan Nijmegen. Hij reisde af naar het oosten omdat de stad door de Europese Commissie is verkozen tot “meest duurzame hoofdstad van Europa”. Nijmegen nam de titel in januari over van de Duitse stad Essen.

Willem-Alexander had geluk. Het programma bestond voor een groot deel uit buitenactiviteiten waardoor de koning en zijn gevolg optimaal van het mooie weer konden genieten.

Tijdens zijn bezoek had Willem-Alexander allerlei ontmoetingen met vertegenwoordigers van duurzame maatschappelijke initiatieven. Ook bracht hij een bezoek aan een duurzaam ontworpen bezoekerspaviljoen. Afsluitend volgde een wandeling door natuurgebied De Stadswaard aan de stadsgrens van Nijmegen.

The European Green Capital Award is een initiatief van de Europese Commissie. Ieder jaar wordt de award toegekend aan een Europese stad die een voortrekkersrol vervult op het gebied van duurzaamheid en daarmee een inspiratiebron vormt voor andere steden. Eerdere Green Capitals waren Stockholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz, Nantes, Kopenhagen, Bristol, Ljubljana en Essen. In 2019 wordt Oslo Green Capital en in 2020 Lissabon.