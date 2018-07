In een bijgebouw van Paleis Huis ten Bosch heeft woensdagavond een kleine brand gewoed. Dat meldt Omroep West.

Huis ten Bosch wordt momenteel gerenoveerd. Een oververhitte transformator zorgde voor rookontwikkeling, die werd opgemerkt door mensen die bij het paleis aan het werk waren. Volgens de gealarmeerde brandweer was het vuur snel gedoofd en lijkt de schade mee te vallen. In het gebouw was niemand aanwezig ten tijde van het brandje.

Paleis Huis ten Bosch wordt het nieuwe onderkomen van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. De renovatie van het paleis pakt duurder uit dan was voorzien. Er moet 3 miljoen extra worden gereserveerd omdat het paleis er slechter aan toe is dan gedacht.