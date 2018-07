Mark Rutte is gek op koekjes. Dat geheim van Paleis Noordeinde onthulde koning Willem-Alexander woensdagmiddag tijdens een werkbezoek in Amsterdam-West. Dat de minister-president van koekjes houdt, kwam goed uit want de koning kreeg een zak met koekjes mee van Joep Langen van De Koeckebackers, een project dat deelneemt aan ‘Amsterdammers, maak je stad!’

Langen hoopte met zijn lekkernijen koning en premier te verleiden om te praten over de ,,schotten” waar hij tegenaan loopt wanneer hij bijvoorbeeld statushouders en nieuwkomers aan het werk zet in zijn bakkerij. Het is een uitstekende manier om ze te betrekken bij de samenleving, maar veel regels en bepalingen houden dit soort initiatieven tegen of maken ze moeilijk. “Misschien dat u dat eens wilt meenemen wanneer u…”, opperde Langen.

“Ik neem heel veel dingen mee, dat is het mooie van deze baan”, onderbrak de koning hem lachend. De werkbezoeken in het hele land leveren ook genoeg stof en inzichten op om desgewenst aan te kaarten bij gesprekken met bewindslieden of beleidsmakers. Of de hartenkreet van de Amsterdammer wordt meegenomen bij de volgende ontmoeting met de premier blijft waarschijnlijk een paleisgeheim, maar Willem-Alexander nam de koekjes voor Rutte (“daar is hij gek op”) wel in ontvangst.