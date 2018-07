Een ontdekkingsreis, noemt Pieter van Vollenhoven zijn deelname aan het tv-programma Professors op pad. Voor de zesdelige Omroep Max-serie ging hij met zijn goede vriend professor Joop Schamineé de Nederlandse natuur in.

Samen met een cameraploeg bezochten de twee natuurliefhebbers de Hollandse Duinen, de Pelen, de Biesbosch, de Veluwe, Texel en de Drentsche Aa. In sommige van deze natuurgebieden was de man van prinses Margriet nog nooit geweest.

“Eigenlijk vond ik de Drentsche Aa het meest opvallend”, aldus Van Vollenhoven in De Telegraaf. “We gaan in Nederland naar nieuwe nationale parken waarvan je eigenlijk zegt dat landschap, natuur en cultuur samen worden gevoegd. De Drentsche Aa heeft dat altijd al gehad.” Van Vollenhoven roemt de bloemenzee en de akkertjes die al duizend jaar hetzelfde zijn in het gebied. “En dan zie je de invloed van wat moderne maaimachines elders doen. Dan is duidelijk dat het anders geworden is. Ik vond dat wel een openbaring.”

Hij maakt zich niet druk over de kijkcijfers van de natuurreeks. “Kijk eens, het is aardig om bij de natuur stil te staan en professor Schamineé is een aardige man, maar de kijkers moeten zelf bepalen of ze het mooi vinden. Dat kan ik niet doen.” Professors op pad is vanaf vrijdag om 21.15 uur te zien op NPO 2.