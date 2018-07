Beatrix in september naar Brabant

Prinses Beatrix trekt op zondag 23 september naar de hoofdstad van Brabant. Ze woont in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch een jubileumconcert bij ter ere van zevenhonderd jaar Illustre Lieve Vrouwe Broederschap (ILVB), maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bekend.

Het concert wordt uitgevoerd door philharmonie zuidnederland, Cappella Pratensis, het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor en Schola Cantorum. Het bestaat uit vocale werken uit de renaissance, de barok en de romantiek en hedendaagse muziek. In de traditie van de broederschap, die ook in het verleden stukken voor bijzondere momenten liet componeren, heeft de ILVB componist Rob Zuidam opdracht gegeven voor een nieuw muziekstuk, dat tijdens het concert zijn première beleeft.

De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap werd in 1318 in Den Bosch opgericht als katholiek genootschap. Sinds 1642 bestaat deze uit zowel katholieke als protestante leden. De ILVB kent vier pijlers: liefdadigheid, het behoud van cultureel erfgoed en tradities, ruimte voor spiritualiteit en de onderlinge broederschapsband door het met elkaar organiseren van activiteiten.

De band met de Oranjes bestaat al lang. In de 16e eeuw was Willem van Oranje al lid en de afgelopen tweehonderd jaar zijn meerdere leden van het Koninklijk Huis lid van de broederschap geworden. Aan hen is de titel ‘Zwanenbroeder’ voorbehouden.