Koningin Máxima bezoekt op maandag 10 september het industrieel erfgoedcomplex CHV Noordkade in het Brabantse Veghel. Ze opent tijdens dit bezoek aan het fabrieksterrein het nieuwe Theater De Blauwe Kei, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Honderd jaar geleden vestigde de Coöperatieve Handels Vereniging (CHV), een inkooporganisatie voor mengvoeders, kunstmest en granen, zich aan de haven in Veghel vanwege de goede verbinding over spoor en water en de centrale ligging in de regio. Inmiddels is het oude fabrieksterrein door een coöperatieve samenwerking tussen culturele bedrijven, ondernemers, gemeente en provincie opnieuw tot leven gebracht. Er zijn werkplaatsen, waaronder een oude smederij, theater- en podiumzalen, muziek- en dansstudio’s, cafés en foodwinkels, expositieruimtes en een kunst- & designwinkel.

Tijdens haar bezoek wordt koningin Máxima rondgeleid door de werkplaatsen en ateliers, waar kunstenaars en cursisten van alle leeftijden hun werk presenteren. Na de officiële muzikale opening van Theater De Blauwe Kei ontmoet Máxima vertegenwoordigers van de culturele coöperaties, familiebedrijven, gemeente, provincie en andere betrokkenen, die bijdragen aan de ontwikkeling van de Noordkade.