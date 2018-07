Koning Felipe en koningin Letizia waren woensdag aanwezig bij de beëdiging van nieuwe officieren en onderofficieren op de militaire academie in Madrid.

De ceremonie werd geopend met een toespraak door de algemeen directeur van de academie. Aansluitend kregen de militairen die hun leven gaven voor Spanje een eerbetoon en nam de koning, als opperbevelhebber van het leger, de parade af.

Dit schooljaar rondden 140 studenten hun studie af aan de academie. 57 vrouwen en 83 mannen werden tijdens de ceremonie beëdigd tot officier of onderofficier.

De ceremonie was een van de laatste verplichtingen van Felipe en Letizia voor zij aan hun vakantie kunnen beginnen. Donderdag ontvangt de koning nog voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie in audiëntie en herdenkt hij de Slag bij Bailèn in de regio Andalusië.