Woensdagmiddag was ze nog aan het werk in New York, maar donderdagochtend stond koningin Máxima alweer in Enschede. In het stadion de Grolsch Veste opende ze de Week tegen Eenzaamheid.

Met een gongslag opende Máxima de week tijdens het Nationaal Eenzaamheid Congres dat in het stadion wordt gehouden. De koningin luisterde naar de Nationale Eenzaamheidslezing van bijzonder hoogleraar Anja Machielse, gespecialiseerd in onderzoek naar kwetsbare ouderen. Ook sprak ze enkele vrijwilligers.

De jurk die de koningin droeg in Enschede kwam inwoners van de stad mogelijk bekend voor. In juni droeg Máxima dezelfde jurk bij de opening van gebouw Zuid van de Performance Factory, ook in Enschede. Máxima combineerde de outfit zelfs met dezelfde hoed.

De afgelopen dagen was Máxima als speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties in New York. In twee dagen tijd had de koningin tientallen gesprekken en woonde ze verschillende evenementen bij. Dat was een beetje te veel, gaf ze toe bij vertrek.