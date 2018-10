Fans van Britse koninghuis kunnen opgelucht ademhalen. De bruiloft van prinses Eugenie is over een kleine twee weken toch live op televisie te volgen. De commerciële zender ITV zendt de trouwerij uit, werd zondag duidelijk.

De BBC besloot de bruiloft van Eugenie en Jack Brooksbank niet uit te zenden. De jongste dochter van prins Andrew staat op 12 oktober voor het altaar in Windsor, in dezelfde kapel waar in mei haar neef prins Harry trouwde. Die trouwerij was wel live te zien bij de Britse publieke omroep. Nadat de BBC bedankte voor de eer, naar verluidt vanwege de vrees voor lage kijkcijfers, leek het er lang op dat de grote dag van Eugenie niet op de buis te volgen zou zijn.

ITV maakte zondag bekend een drie uur durend programma te maken rond de bruiloft. Vanaf 10.00 uur ’s ochtends (lokale tijd) staat het praatprogramma This Morning, dat wordt omgedoopt tot This Morning Ath The Royal Wedding, in het teken van Eugenies jawoord.