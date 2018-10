Ongeveer 150 van de 3000 kunstvoorwerpen die in de oostvleugel van Buckingham Palace staan, verhuizen tijdens de verbouwing van het paleis naar de Engelse stad Brighton. Daar komt een tijdelijke tentoonstelling.

De voorwerpen zijn vanaf volgend voorjaar te bewonderen in het Koninklijke Paviljoen van het Brighton Museum. Het verhuizen van de voorwerpen neemt naar schatting ongeveer zes weken in beslag. Te zien is onder meer porselein, schilderijen en meubelstukken.

De oostvleugel van het koninklijk paleis in Londen werd omstreeks 1840 gebouwd voor koningin Victoria en haar familie en was bedoeld als ontspanningsruimte. Tegenwoordig gebruikt koningin Elizabeth de vleugel vooral voor officiële ontvangsten. De modernisering van de tweehonderd kamers tellende vleugel is bedoeld om bezoekers beter en efficiënter te kunnen ontvangen. Daarnaast moet het energieverbruik drastisch omlaag.

De renovatie is begonnen in april 2017, kost omgerekend bijna 420 miljoen euro en duurt naar verwachting in totaal tien jaar.