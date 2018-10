Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdagmiddag hun streekbezoek aan Zeeland afgesloten in en op Tholen. Daar werd onder het motto ‘Handelsgeest’ in de fabriekshal van HEMI winkelinrichting een bedrijvenmarkt bezocht en gesproken over het probleem om goed personeel te krijgen voor het groeiende bedrijfsleven. Een probleem dat ook in andere delen van Nederland speelt.

Willem-Alexander zei in zijn afscheidswoord na de rondgang over Schouwen-Duiveland en Tholen “nieuwe kennis en nieuwe energie” te hebben opgedaan. Beide “heel bijzondere” gemeenten “hebben ons een ongelooflijke dag bezorgd, met mooie thema’s, interessante gesprekken, veel diepgang, veel variëteit, en hebben ons echt laten zien waar de kansen liggen”, aldus de koning.

Hij wees op het toerisme en de hernieuwde akkerbouw, met een moderne technologie, maar roemde ook de manier waarop de problemen van de zorg door samenwerking van vrijwilligers wordt aangepakt. “Het is een bijzonder deel van Nederland, waar de zon altijd schijnt”, zei Willem-Alexander, die voorstelde dat de Zeeuwen de overvloed aan zonneschijn in panelen opvangen en naar andere delen van het land exporteren. “Dan sturen wij toeristen deze kant op”.

Handen schudden

In nauwelijks 5,5 uur tijd bezocht het koningspaar zes plaatsen in de twee gemeenten. Ook hield het evenzovele korte gesprekken over onderwerpen als duurzaam toerisme en duurzame energie, de kustvisie van Schouwen-Duiveland, de landbouw en het watertoerisme. Overal was veel publiek op de been. Koning en koningin namen steeds de tijd om handen te schudden, bloemen en tekeningen in ontvangst te nemen of een praatje te maken.

“Zeeland heeft zich van zijn beste kant laten zien”, meende commissaris van de Koning Han Polman. Het warme en zonnige herfstweer speelde duidelijk ook een rol. “Ik ben de hele dag mensen tegen gekomen die zeiden dat zij het hadden geregeld”, grapte hij. Polman besloot op z’n Zeeuws: ‘komt weer, tot de volgende keer’.