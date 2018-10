Prinses Laurentien opent maandag 19 november met een toespraak het internationale congres van Expertisecentrum handicap + studie in Utrecht.

Het Expertisecentrum handicap + studie stimuleert dat jongeren met een functiebeperking succesvol kunnen studeren in een opleiding van hun keuze in het hoger onderwijs. Prinses Laurentien is beschermvrouwe van het expertisecentrum.

Centraal tijdens het congres staat het VN-verdrag over de rechten van mensen met een handicap in het hoger onderwijs. Dit verdrag trad in 2016 in Nederland in werking.

In het VN-verdrag is vastgelegd dat mensen met een beperking op onder meer het gebied van wonen, onderwijs, werk en vervoer gelijke rechten moeten krijgen. Expertisecentrum handicap + studie ondersteunt onderwijsinstellingen die hier werk van willen maken.