Koning Willem-Alexander heeft tijdens zijn staatsbezoek aan Londen weinig tijd om, buiten het programma om, buiten de zwaar bewaakte poorten van Buckingham Palace te kijken. Het programma ligt vrijwel van minuut tot minuut vast en is vergeleken met andere staatsbezoeken ook ultra kort: amper 27 uur zitten er tussen het ophalen dinsdagmorgen van het koningspaar door prins Charles en het afscheid van koningin Elizabeth woensdagmiddag.

De koning is echter niet onbekend met de Britse hoofdstad, waar hij al heel vaak privé en officieel is geweest. Zijn moeder koningin Beatrix baarde bijna twintig jaar geleden zelfs enig opzien door in vertrouwelijke gesprekken met Tweede-Kamerleden te zeggen dat haar zonen niet meer in Amsterdam durfden uit te gaan, maar liever gingen stappen in Brussel en Londen. ‘Absoluut onfatsoenlijk’ oordeelde toenmalige minister-president Wim Kok over de loslippigheid van de parlementariërs, waardoor ruchtbaarheid werd gegeven aan de prinselijke uitstapjes.

Willem-Alexander had toen al een keer zijn moeder officieel vertegenwoordigd in Londen. In 1988 was hij namelijk in het kader van het zogenoemde William & Mary-jaar in het parlement te gast bij de viering van de ‘Glorious Revolution’ en de ‘Bill of Rights’ die de Britten eraan over hielden. In recente jaren woonde hij onder meer het huwelijk van prins William bij – geboren in het jaar van het laatste Nederlandse staatsbezoek, 1982 – , de festiviteiten rond het diamanten regeringsjubileum van de Queen, de Olympische Spelen en ging hij bij Elizabeth op ‘kennismakingsbezoek’.

Maar Willem-Alexander is niet de enige van de koninklijke familie op wie Londen een aantrekkingskracht uitoefende. Zijn broers Friso en Constantijn hebben er gewoond en gewerkt, evenals schoonzussen Laurentien en Mabel, die er met haar dochters nog steeds verblijft. Ook neven prins Carlos en prins Pieter-Christiaan en tante prinses Christina hebben er gewoond. En in een verder verleden was Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog het ballingsoord van koningin Wilhelmina en prins Bernhard.