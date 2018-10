Prinses Beatrix is ook dit jaar aanwezig bij het Nederlands Balletgala van Stichting Dansersfonds ’79. Op maandagavond 19 november zit ze in het Internationaal Theater Amsterdam in de zaal.

Het gala wordt dit jaar opgedragen aan Ted Brandsen, artistiek directeur van Het Nationale Ballet, omdat hij erin is geslaagd het dansgezelschap in de internationale top te krijgen. Tijdens het Balletgala zijn uitvoeringen te zien van onder anderen Het Nationale Ballet, Nederlands Dans Theater, Introdans, Codarts Rotterdam en Scapino Ballet Rotterdam. Er worden choreografieën uitgevoerd van Jiří Kylián, Hans van Manen, Ed Wubbes, Sol León en Paul Lightfoot.

Stichting Dansersfonds ’79 werd opgericht om dansers die vanwege leeftijdsredenen of hardnekkige blessures hun danscarrière moeten beëindigen, financieel te ondersteunen en om jonge dansers te stimuleren en ondersteunen. Zo biedt het fonds jong danstalent studiebeurzen en geldprijzen om internationaal topniveau te kunnen behalen. Eén van de middelen om fondsen te werven is het Balletgala.