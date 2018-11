Koninginnen en prinsessen kunnen vaak kiezen uit grote collecties eeuwenoude familiejuwelen. Wat niet wil zeggen dat ze alleen maar ‘antiek’ dragen: door oude juwelen aan te passen worden ze helemaal nieuw. Juwelenhistoricus Martijn Akkerman geeft twee voorbeelden.

Borneo-diadeem

In 1898 kreeg koningin Wilhelmina ter gelegenheid van haar inhuldiging van de sultan van Koetei op Borneo een diadeem ten geschenke. Juwelier Van Arcken in Batavia had opdracht gekregen om een juweel te ontwerpen waarin een boeddhistische vormgeving zichtbaar zou zijn. Waarschijnlijk was juist deze exotische vormgeving de reden dat Wilhelmina het juweel slechts eenmalig droeg, voor een foto, en verder nooit meer, althans niet in het openbaar. Dit juweel is in de vorige eeuw omgebouwd tot een broche, een armband en een paar oorhangers, waarvan delen eveneens als broche gedragen kunnen worden. Het resultaat is opmerkelijk modern van vormgeving en de juwelen worden regelmatig gedragen door koningin Máxima, onder andere tijdens Prinsjesdag 2013 en het huwelijk van de erfgroothertog in Luxemburg.

Te groot

Een tweede exotisch juweel was de grote armband met een voorstelling van twee mythische vogels, zogenoemde garuda’s, die koningin Juliana in 1937 van de Indische bevolking kreeg als huwelijksgeschenk. Dit indrukwekkende juweel van platina en 1700 briljanten werd door haar regelmatig gedragen, maar werd na ongeveer 1975 nooit meer gezien. Ook deze armband werd te groot bevonden en werd daarom in opdracht van Juliana zelf gedemonteerd door de goudsmid van een Amsterdamse juwelier in het begin van de jaren negentig.

Twee armbanden

Deze goudsmid vertelde mij onlangs persoonlijk dat het resultaat bestond uit twee armbanden, twee broches van de garuda’s en een broche van een aantal grote stenen. De armbanden, die eveneens zeer modern aandoen, worden geregeld door koningin Máxima gedragen. Een groot exemplaar onder andere tijdens het feest voor haar veertigste verjaardag in het Concertgebouw, een tweede exemplaar tijdens de Koningsvaart (om haar linkerpols). In beide zijn de motieven van het oorspronkelijke juweel nog te herkennen.

